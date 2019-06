Come avere labbra carnose: alcuni consigli

Sono molte le donne che sognano di avere delle labbra carnose. Ma anche per coloro che non sono naturalmente dotate non c'è da preoccuparsi. Beauty routine, make up, ginnastica facciale, ci sono soluzioni che possono permettere di avere una bocca da copertina in modo naturale.

Beauty routine - Se le labbra sono sempre nutrite ed idratate avranno un aspetto migliore. E' meglio scegliere prodotti a base di emollienti naturali (burro di karitè ed oli vegetali). Per ammorbidire ancora di più le labbra, stimolare la circoazione ed eliminare pelle morta, effettuare ogni tanto degli scrub leggeri. Gli scrub possono essere preparati con zucchero di canna (mettere il dito nello zucchero e passarlo sulle labrra per 5 minuti con delicatezza, fermandosi quando si avverte una senzazione di caldo; poi sciacquare con acqua ed applicare prodotto idratante) o nutrienti (aggiungere allo zucchero di cnana un cucchiaino di olio di oliva o miele) o energizzanti (aggiungere allo zucchero un cucchiaino di olio di argan o di polvere di caffè e mescolare).

Fitness per le labbra - Prima di iniziare gli esercizi, fondamentali per allenare il viso e dargli volume, bere un bicchiere di acqua ed applicare un prodotto idratante. Ecco alcuni possibili esercizi: 10 volte le labbra nella posizione del bacio per 10 secondi, grande sorriso tenendo labbra e denti chiusi per 15 secondi, portare le labbra avanti fino a formare una 'O', appoggiare la mano sulla bocca e premere leggermente, pronuncia la 'O' e mantieni la posizione per 10 secondi, soffia come per spegnere le candeline.

Make up effetto volume - Il più grande alleato per avere labbra carnose. Bisogna preferire sempre colori brillanti e lucidi. Iniziare passando sulla bocca un primer o un correttore, applicare un rossetto nude e disegnare il contorno con una matita di tonalità più scura. Successivamente applicare il rossetto aggiungendo un tocco di gloss al centro delle labbra, in modo tale da avere un effetto ottico ingrandente.