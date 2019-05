Capelli home made: ecco come fare

Tagliarsi i capelli da soli ed essere precisi nel farlo può sembrare qualcosa di molto difficile. La realtà è invece diversa, è possibile con qualche accorgimento sperimentare delle tecniche che ci permetteranno di raggiungere dei risultati più che soddisfacenti.

Prima di individuare le tecniche per poter procedere al fai-da-te è necessario comunque conoscere alcune regole fondamentali.

Capelli fai-da-te - Alcuni consigli

- forbici professionali e prodotti per lo styling

- non bisogna mai tragliare troppo

- bagnare sempre i caplli con acqua o spray dedicato

- aiutarsi con degli specchi o avere la compagnia di un'amica

- evitare il fai da te se si tratta di tagli elaborati o troppo particolari

Capelli home made - 3 diverse tecniche

Fare la frangia: in questo caso bisogna raccogliere la parte di capelli che vogliamo tagliare sopra la fronte, partendo dal centro della testa. Dopo aver inumidito e pettinato la ciocca che vogliamo tagliare, bisogna tenerla tra le dita e tagliarla, facendo mezzo giro per poterla fare risultare più lunga e non dritta. Non bisogna tagliare troppo in alto, altrimenti diventerà troppo corta.

Bob: pettinare bene i capelli, inumidirli, utilizzare un pettine a denti stretti per portarli tutti all'indietro. Utilizzare un elastico per legarli facendo una coda bassa: rappresenterà un punto di riferimento perchè i capelli andranno tagliati sotto l'elastico per realizzare un caschetto corto dietro e più lungo davanti.

Scalare i capelli: per avere una chioma sfoltita ed un taglio scalato bisogna legarli con una coda alta al centro della testa. Preferibile mettersi a testa in giù, pettinare i capelli e legarli mettendo l'elastico sulla fronta. Bisogna tagliare solo le punte, in questo modo quando verranno sciolti sarà visibile che saranno scalati in maniera uniforme da entrambi i lati.