Sopracciglia naturali: consigli per mantenerle tali

Nel 2019 si è sviluppata una forte tendenza ad avere sopracciglia naturali, piene e curate. La depilazione non viene più considerata un must come nel passato.

E' possibile, tramite qualche suggerimento, riuscire ad ottenere delle sopracciglia naturali e che sia conformi alla forma del viso di ognuno di noi.

Sopracciglia - Come individuare la forma naturale

- appoggiare una matita sul bordo esterno della narice e tracciare una linea retta immaginaria per capire qual è il punto di inizio

- per calcolare la lunghezza partire sempre dalla narice e tracciare nuovamente una linea immaginare obliqua che passa per l'angolo dell'occhio ed arriva al sopracciglio

- per calcolare il punto più alto dell'arcata fare passare sempre una linea immaginaria attraverso la pupilla ed arrivare al sopracciglio

Soppraciglia folte e naturali - Qualche consiglio

- pettinare ogni giorno le sopracciglia verso l'alto e verso le tempie per farle sembrare più folte ed avere effetto naturale e curato

- applicare olio per la pelle per ottenere effetto spettinato (massaggiarlo sui peli la sera prima di andare a dormire, olio di oliva o di cocco)

- al mattino lavare con acqua calda per rimuovere l'olio e tamponare delicatamente le sopracciglia con asciugamano; in entrambi questi ultimi due casi è bene mantenere i peli nella direzione desiderata

- ricorrere all'hennè per sopracciglia per correggere alcuni difetti o per donare maggiore intensità allo sguardo; per quanto riguarda il colore sceglierne uno che sia di qualche tonalità superiore rispetto al colore naturale

- Shaping curvy con cera incolore: applicare la cera e con un pettine per sopracciglia spalmare un gel che permette di fissare i peli nella posizione desiderata; in questo modo gel e cera permetteranno di conservare la forma voluta per tutte le 24 ore