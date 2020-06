Coppetta mestruale: cos'è e come usarla

La coppetta mestruale è un dispositivo igienico che ha la funzione di raccogliere il fluido mestruale durante il ciclo e rappresenta al giorno d'oggi una alternativa ecologica ai tradizionali assorbenti.

A differenza di questi ultimi può essere utilizzata fino a 10 volte (ma solo se conservata e lavata accuratamente) ed è quindi utile a coloro che vogliono risparmiare.

E' realizzata in materiale morbido ed anallergico (silicone o gomma) e va inserita dentro la vagina durante i giorni del ciclo. In questo modo il fluido mestruale viene raccolto senza essere assorbito. Consente di svolgere tutte le attività che normalmente si possono svolgere indossando un assorbente interno.

La coppetta, quando viene inserita correttamente, aderisce perfettamente alle pareti vaginali e crea un sigillo che impedisce ogni tipo di perdita e permette qualunque tipo di movimento. Con la pratica il suo inserimento diventerà sempre più veloce. Quando si toglie non bisogna tirarla ma si dovrà semplicemente piegare il fondo ad umbuto ed estrarla con dei movimenti a zig-zag.

Prima dell'utilizzo va sempre sciacquata con acqua tiepida. Quando si utilizza per la prima volta invece è necessario sterilizzarla (acqua bollente per 5-6 minuti). Lavarsi sempre le mani prima di inserirla o toglierla per evitare possibili infezioni.

In commercio ci sono differenti tipi di coppette mestruali che si differenziano per misure, modelli, forme e prezzi. La taglia e la capienza della coppetta devono essere scelte in base alla propria corporatura ed alla quantità di sangue che deve essere contenuta (flusso medio o flusso massimo).

Due sono le taglie disponibili: piccola - per donne giovani, adolescenti o che non hanno avuto rapporti sessuali; grande - per chi ha superato i 30 anni, per chi ha già partorito o/e ha un flusso abbondante.

Per quanto riguarda la morbidezza della coppetta, invece, opta per una coppetta semi morbida o morbida se hai problemi di sensibilità o un pavimento pelvico poco tonico, e per una coppetta rigida o semi morbida in caso di pavimento pelvico molto tonico.

Coppetta mestruale - Vantaggi

- risparmio economico

- basso impatto ambientale

- più traspirante degli assorbenti e priva di elementi dannosi (pesticidi o candeggina)

- mantiene la flora del corpo a livelli ottimali