Detersivi alla spina: perché acquistarli e dove

Si parla molto in questi ultimi mesi della necessità, ma anche della voglia da parte dell'Unione Europa, di ridurre al minimo l'utilizzo della plastica (soprattutto di quella usa e getta).

Un primo passo in questo senso potrebbe essere effettuato partendo dai detersivi (sia per la casa che per l'igiene personale) che sicuramente ognuno di noi ha in casa in quantità e tutti in contenitori di plastica.

Anzichè gettare molti di quei contenitori, che dopo il loro utilizzo saranno ancora perfettamente integri, quest'ultimi potrebbero essere riutilizzati. Come? Acquistando detersivi alla spina.

Come funziona e quali sono i vantaggi

Per poter acquistare nei negozi di questo tipo è necessario presentarsi con il proprio contenitore (della grandezza corrispondente a quella delle vostre esigenze, non necessariamente di plastica ma anche di vetro o altro materiale) e rifornirvi scegliendo tra i diversi prodotti presenti.

Avrete così il vantaggio di acquistare la quantità di prodotto che vorrete, pagando solamente il prezzo del detersivo e presumibilmente favorendo una piccola attività anzichè la grande distribuzione.

Negozi di detersivi alla spina a Catania

Saponando Detersivi alla spina - Piazza Agostino Pennisi, 19, 95024 Acireale

Alimentari Detersivi - Via Belfiore, 74, 95121 Catania

Bollicine e... di Di Bartolo Orazio - Via Messina, 473, 95126 Catania

Biò - Via Giuseppe Patanè 25, Catania