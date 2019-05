Estate 2019: i colori più alla moda

L'arrivo della bella stagione comporta, soprattutto per coloro che non vogliono in alcun modo rinunciare ad essere alla moda, la necessità di arricchire con nuovo vestiario il proprio guardaroba, acquistando degli indumenti che possano corrispondere alle ultime tendenze.

Per quanto riguarda il 2019, sono state individuati dagli esperti, ammirando le diverse sfilate di moda ed i variegati red carpet, i colori di maggiore tendenza.

Giallo fluo: chiamato 'neon lime/green' dagli addetti ai lavori, verrà utilizzato anche per coloro che vorranno adottare uno stile classy e non sono dagli sportivi.

Verde militare: ideale per coloro che vogliono dare un tocco deciso al proprio modo di vestire.

Beige: mai fuori moda, anche perchè ci sono sempre delle tonalità che riescono ad essere luminose.

Corallo: è stato decretato dagli addetti ai lavori come il colore dell'anno. Un vero e proprio obbligo per coloro che vorranno essere alla moda, anche perchè esistono sul mercato tantissime tonalità accese che possono ravvivare il look di ognuno.

Rosso fuoco: sempre alla moda, molto acceso ed intenso. Rappresenta sempre l'ideale per chi deve affrontare una serata particolarmente elegante.

Turchese: gli stiliti ne fanno un utilizzo molto frequente. E' infatti presente in tante sfilate di alta moda, perchè appare perfetto per essere abbinato ad abiti molto voluminosi.

Mango: sempre utilizzato nel corso dell'estate, per il 2019 è previsto un corposo utilizzo del tono pastello.