Occhiaie: come coprirle con il make-up

Uno dei principali incubi delle donne è quello di avere a che fare con occhi gonfi o stanchi o con occhiaie profonde e scure.

In questi casi, per poter coprire con il trucco questi problemi, è possibile seguire alcuni consigli che saranno in grado di rendere merito allo sguardo anche quando c'è stanchezza o vi sono delle imperfezioni.

Make up contro le occhiaie - Cosa fare

- sciacquare la pelle con acqua fredda

- passare del cotone imbevuto di tonico sulla pelle del viso per riattivare la microcircolazione del sangue

- applicare sugli occhi qualche goccia di collirio alla camomilla o delle lacrime artificiali per diminuire il rossore e la secchezza causati dalla stanchezza

- uniformare l'incarnato con una base idratante

- applicare con una spugnetta prima un 'primer-viso' e dopo concealer e fondotinta

- il colore del fondotinta dovrà essere sempre simile alla tonalità della pelle per evitare troppo distacco dal collo

- anche il correttore, se applicato, deve essere di un colore simile a quello dell'incarnato

- applicare il concelear lungo il solco dell'occhiaia

- per fissare il trucco utilizzare una cipria trasparente (non effetto perlato)

- vista la diversa colorazione delle occhiaie, scegliere il correttore giusto (tonalità neutre per piccoli segni o cicatrici, color pesca o albicocca per occhiaie blu e viola, se le occhiaie sono verso il giallo meglio un correttore rosa)