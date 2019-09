Rinofiller: rifarsi il naso senza chirurgia

In qualunque essere umano il naso, vista la sua posizione centrale, rappresenta uno dei tratti del viso che richiama di più l'attenzione. In tanti non sono soddisfatti dell'aspetto del proprio naso e spesso vorrebbero correggere i piccoli difetti presenti.

Ricorrere alla chirurgia estetica è però una spesa che non tutti possono affrontare. A venire in loro aiuto è il rinofiller, una procedura di medicina estetica non invasiva.

Rinofiller - Cos'è

E' una delle più recenti applicazioni in medicina estetica che permette di migliorare senza aiuto della chirurgia il profilo del naso, eliminando alcuni difetti presenti attraverso iniezioni di filler volumizzanti temporanei (acido ialuronico, collagene ed acido polilattico). Anche se si aggiunge volume il naso non sembra più grande perchè il filler riempie solamente le aree irregolari o rilassa i muscoli nei quali viene iniettato. Corregge le gobbe. E' chiaro che questo trattamento non è in grado di poter correggere nasi troppo grandi, un setto nasale deviato o altri problemi respiratori.

E' un trattamento che si esegue in ambulatorio, senza anestesia, ed è praticamente indolore. La seduta dura circa 15 minuti, non c'è bisogno di cerotti ma si può subito tornare a svolgere le attività quotidiane e gli effetti sono visibili immediatamente.

Efficacia del rinofiller - Quando

- correzione di gobbe poco pronunciate

- naso infossato

- difetti del dorso o della punta della narice

- uniformazione della piramide nasale

- riempimento di avallamenti

- ritocchi finali dopo una rinoplastica

Pur essendo possibile ricorrere a rinofiller permanenti, che però vengono sconsigliati perchè possono provocare infezioni, inclusioni e cisti, è sempre consigliabile effettuare un trattamento non permanente che di solito ha una durata di 9-12 mesi e che può essere ripetuto nel tempo per avere assicurato un effetto duraturo. Il costo è di circa 300-500 euro a seduta.

Rinofiller - Possibili effetti collaterali

- lieve gonfiore in prossimità dell'infiltrazione o qualche piccolo livido

- sanguinamento del naso o reazione allergica