Come dare volume ai capelli: alcuni consigli

I capelli, quando sono lunghi o fini, lisci o poco mossi, tendono a non avere volume. Esistono però dei trucchi attraverso i quali sarà comunque possibile avere una ciocca voluminosa e contrastare la forza di gravità.

Cambio verso - Normalmente quando ci si asciuga i capelli si segue una sorta di riga naturale; in questo modo però i capelli hanno meno volume. Basta cambiare verso della riga per avere un effetto più voluminoso. In caso di capelli ribelli è meglio asciugarli a testa in giù per sollevare bene tutte le radici.

Shampoo secco - Prodotto che deve essere utilizzato tra uno shampoo e l'altro per fare apparire i capelli più puliti e prolungare l'effetto styling. Per ottenere l'effetto desiderato basta vaporizzarne una piccola quantità sulle radici e massaggiare coi polpastrelli fino a quando non si assorbe. In questo modo si detergerano i capelli e si avrà una azione volumizzante che risolleva il capello alla radice.

Bigodini - La scelta migliore che non tradisce mai. Da provare i bigodini termici: dividere la chioma in macrosezioni, riscaldare i bigodini, prendere una ciocca di 3-5 cm ed avvolgerla nel bigodino partendo dall'estremità e arrotolandola verso la cute; per fermare la ciocca, usare le pinze a farfalla. Una volta terminato con tutte le ciocche, lasciare riposare i bigodini per 20-30 minuti fino a quando non saranno freddi.

Cotonare i capelli - La cotonatura è adatta a tutti i tipi di capelli, ma non bisogna esagerare perchè i capelli potrebbero essere troppo compressi sulle radici. Bisogna scegliere la parte che si vuole cotonare e dividerla dal resto dei capelli. Pettinare i capelli fino alle radici, lavorando sul lato interno della ciocca.

Extension - Esistono quelle professionali dei parrucchieri e quelle a clic che sono poco invasive, facili da indossare e rimuovere.