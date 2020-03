Coronavirus, gli sport da praticare a casa

In questo periodo nel quale, a causa dell'emergenza Coronavirus, è necessario restare a casa per cercare di non contrarre il Covid-19, è possibile però tenersi in forma svolgendo alcune attività che ci aiuteranno a sentirci meglio sia dal punto di vista fisico che mentale.

Cyclette - Con questo attrezzo ci si può prendere cura dei muscoli della schiena, tonificare glutei, gambe, adome, combattere le adiposità localizzate e la cellulite. Si può iniziare con un allenamento di 20 minuti al giorno per 3 volte alla settimana ed aumentare di 10 minuti di settimana in settimana fino ad arrivare a 40 minuti per tre giorni a settimana.

Aerobica - Basta un po' di spazio, un tappetino ed una video-guida per poter sostenere una lezione che aiuta le gambe e la postura.

Sollevamento pesi - Se non si possiedono pesi in casa è possibile poterli creare con facilità (per esempio come pesi si possono usare due bottiglie d'acqua). Si può iniziare con 30 minuti al giorno per tre volte a settimana.

Yoga - Esistono diverse tipologie di yoga, tutte praticabili anche in casa. Basta un tappetino ed un abbigliamento comodo ed un video tutorial per iniziare con alcuni semplici e brevi esercizi ed aumentare la difficoltà di volta in volta. Ci saranno benefici sia per il corpo che per la mente.