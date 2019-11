Metabolismo: sport e trucchi per accelerarlo

Tra i desideri più comuni c'è sicuramente quello di eliminare in modo veloce i chili in eccesso. Una vita sana dedicata allo sport è tra le basi per perdere peso. Il taglio drastico delle calorie invece rallenta il lavoro del metabolismo e riduce le possibilità di successo.

Per dimagrire velocemente e bruciare i grassi è infatti essenziale un buon metabolismo. Per avere un metabolismo veloce ed attivo, oltre che fare attenzione a seguire una dieta sana e completa, è bene puntare anche sull'attività fisica.

Fare sport quindi aiuta molto nel velocizzare il metabolismo (aumenta sotto sforzo e rimane elevato anche per diverse ore dopo la fine dell'allenamento).

Gli esercizi che devono essere compiuti vanno sempre variati:

- esercizi di potenziamento muscolare per aumentare la massa magra

- esercizi aerobici ed attività di resistenza, per accelelerare il metabolismo durante l'esercizio e mantenerlo elevato anche per 8 ore

Un modo efficace per accelerare il metabolismo è l'interval training, sfruttato in sport come calcio, corsa, basket, tennis.

E' un allenamento discontinuo, caratterizzato da una serie di esercizi eseguiti ad altà intensità ed altri eseguiti ad intensità minore. In questo modo viene stimolato sia il metabolismo aerobico che quello anaerobico, avendo miglioramenti a livello muscolare e cardiocircolatorio.

Sport che accelerano il metabolismo

Corsi total body - Un metodo efficace per dare una scossa al metabolismo sono i corsi total body: pilates, spinning, functional training, body training, kalisthenics o bodyweight training. Ma va bene anche allenarsi in sala pesi, ricordandosi di variare gli esercizi.

Ciclismo - Andare in bicicletta coinvolge tanti gruppi muscolari ed innalza il dispendio energetico, aiutando a bruciare grassi.

Corsa - Se fatta nel modo giusto la corsa attiva il metabolismo ed aiuta a perdere peso sviluppando la massa magra. Bisogna però variare il ritmo di corsa ed alternare allenamenti lunghi di un'ora ad altri di 35-40 minuti per tenere il corpo sempre attivo e bruciare calorie. L'ideale è alternare il running ad esercizi itineranti come addominali, flessioni e trazioni sulle spalliere.

Cosa fare per accelerare il metabolismo

- due o tre allenamenti alla settimana di durata non inferiore ai 40 minuti

- rispettare il giorno di riposo per permettere alle cellule muscolari di ricostruirsi

- alternare attività aerobiche con esercizi di tonificazione ed attività ad alta intensità con esercizi ad intensità minore

- cambiare sempre il programma di allenamento per non permettere al corpo di abituarsi all'attività fisica e spronare così il metabolismo

- allenarsi al mattino presto, a digiuno: correre o camminare per 20 minuti prima di colazione risveglia il metabolismo e lo mantiene attivo per tutta la giornata

Nel corso della giornata, pur non facendo sport il metabolismo può essere accelerato in diversi modi:

- fare le scale a piedi anzichè prendere l'ascensore

- usare la scopa anzichè l'aspirapolvere per pulire

- parcheggia più lontano per fare un po' di strada a piedi

- cercare di contrarre la muscolatura (muovere le gambe, contrarre i quadricipiti, appiattire la pancia): sono contrazioni che accelerano il metabolismo