I benefici della cyclette: in salute ed in forma

La cyclette è un attrezzo da fitness che può essere usato sia in palestra che a casa. I benefici che ne possono derivare dal suo utilizzo sono molteplici.

Toccasana per la schiena - In passato si pensava che la posizione assunta durante la cyclette creasse problemi a collo e cervicale. Ma in realtà questo succede solo se la postura è sbagliata. Bisogna quindi regolare al meglio il sellino (la gamba deve essere distesa nell'atto della pedalata) e pedalare. Questo consentirà di rafforzare la zona lombare, fondamentale per chi lavora tante ore davanti al pc e seduto.

Cuore - I movimenti che si fanno sulla cyclette sono di tipo aerobico, perfetti per rinforzare il cuore. La cyclette infatti dona tonicità, allena il corpo ma aiuta a ridurre la pressione arteriosa.

Adiposità - Se fatta con costanza la cyclette aiuta a smaltire il grasso accumulato sui fianchi e sulla pancia, grazie alla contrazione che gli addominali fanno durante l'esercizio. Sarebbe bene fare cyclette 4 volte a settimana per 1 ora, ma se si è fuori allenamento meglio iniziare con piccole dosi.

Dimagrimento - E' un ottimo alleato per chi vuole perdere qualche chilo di troppo. In 30 minuti di cyclette si perdono 245 Kcal.

Articolazioni - E' perfetta anche per recuperare il movimento di articolazioni, muscoli e tendini. Durante l'esercizio lo sforzo non è mai troppo eccessivo perchè il peso del corpo è supportato dal sellino. La cyclette è quindi perfetta per chi è in sovrappeso: durante l'esercizio nessuna articolazione subirà uno stress eccessivo.