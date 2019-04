I posti migliori per fare jogging a Catania

Negli ultimi anni correre all'aria aperta è divenuto uno dei principali sport e/o passatempi per coloro che vogliono mantenere la loro forma fisica e/o rilassarsi, da soli (magari accompagnati da un sottofondo musicale) o in compagnia.

Al contempo è innegabile non considerare che la corsa sia divenuta un vero e proprio stile di vita (ne sono testimonianza i tanti libri scritti sull'argomento). Camminando di città in città, ci si imbatte quasi sempre in un 'runner' che chiede spazio tra i marciapiedi o che sfreccia mentre noi magari stiamo mangiando un gelato.

La Sicilia, in particolar modo Catania, ha un clima che si sposa a pennello per la corsa.

Correre a Catania - Dove

Cus Catania - La pista della 'Cittadella Universitaria', in tartan, è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 del mattino fino al tramonto. Si tratta di una vera e propria pista di atletica, lunga 400 metri. E' possibile accedervi mediante il pagamento del tesserino del CUS, che può essere sottoscritto sia dagli universitari ma anche da privati a prezzi economici (a carattere mensile o giornaliero).

Villa Bellini - Trovandosi nel centro della città, è ideale sia per gli abitanti della zona che per i turisti che anche in vacanza non vogliono perdere le loro sane abitudini. Si può percorrere sia esternamente (900 metri) che internamente (270 metri). Sono state inoltre delle attrezzature che, una volta finita la corsa, permettono anche lo stretching. Il Giardini Bellini è aperto ogni giorno dalle ore 6 alle ore 22.

Boschetto della Playa - Aperto ogni giorno dalle ore 6 alle ore 23 (che diventano le 22 in primavera e le 21 in inverno), è ideale per coloro che amano correre su un terreno al 100% naturale e soprattutto a contatto con il mare. Per evitare qualunque tipo di problemi si consiglia l'utilizzo di scarpe da running. Accesso libero.

Lungomare di Ognina - A qualunque ora del giorno, destreggiandosi sul lungo marciapiede, è possibile poter correre e respirare al contempo l'aria del mare. Coloro che sono più allenati possono anche spingersi fino alla Piazza Castello di Acicastello, completando così un percorso di circa 7 Km. In Piazza Nettuno sono inoltre presenti alcune attrezzature sportivo che permetteranno la fase di riscaldamento.

Porto di Catania, Molo di Levante - Percorso lungo circa 2 Km, è fortemente consigliato agli amanti del mare, della cui vista potranno godere girandosi sia a destra che a sinistra. E' raggiungibile dall'ingresso principale del Porto di Catania e gli orari di accesso sono gli stessi della struttura.