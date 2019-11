Il fitness esplode a Catania il 16 novembre con il Cross Cardio Day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

L’allenamento fitness funzionale più in voga in Italia fa tappa a Catania. È il cross cardio day, una giornata interamente dedicata al work out ideato nel 2015 dal brasiliano Jairo Junior e praticato nelle palestre più trendy e in tutte le Virgin d’Italia. Ad ospitare l’evento sarà il Centro Universitario Sportivo dell'Ateneo catanese (CUS) che nasce proprio per promuovere la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva. Il Cross Cardio oggi è un’attività particolarmente apprezzata perchè si rivolge a persone di tutte le età e di ogni preparazione atletica. Un work out che alterna alta a bassa intensità d’allenamento e che punta tutto sul muscolo principale del corpo: il cuore. Cross cardio migliora la resistenza del cuore sottoponendolo ai cosiddetti stress cardiovascolari ovvero apportando stimoli differenti al muscolo centrale. Il Cross Cardio Day di Catania segue alla prima tappa di Roma, la prossima ed ultima sarà a Montichiari nel bresciano. In programma conferenze di medicina e nutrizione sportiva oltre alla presentazione di nuovi allenamenti. Il fitness come strumento attivo nella prevenzione delle patologie delle popolazioni.�Cross Cardio da tempo persegue l'obiettivo del fitness come elemento cardine di uno stile di vita sano ed equilibrato. La dottoressa Giada Panascia, specialista in cardiologia e dottore di ricerca in fisiopatologia della senescenza, relazionerà sul tema dell’esercizio fisico nella terapia curativa necessaria per la popolazione e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Per la prima volta in Italia sarà proposto RING, un work out firmato Cross Cardio che si ispira a alle arti marziali. Saranno presenti per provarlo i campioni catanesi kickboxing Germana Bonanno Conti, Anselmo Bonanno Conti, Marco Scuderi e Davide Scuderi.