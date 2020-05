Fitwalking: benefici e come praticarlo

Essendo entrati nella 'Fase 2' dell'emergenza Coronavirus, dal 4 maggio in poi sarà possibile fare attività motoria all'aria aperta per cercare di restare in forma, dimagrire e prevenire diverse patologie (cardiovascolari, diabete, cancro).

Esistono però moltissimi benefici che possono derivare dal semplice camminare. Il fitwalking o camminata veloce è qualcosa che può essere praticato da chiunque e non necessita di particolari attrezzature se non un paio di scarpe di ginnastica ed un abbigliamento comodo.

Esiste una sostanziale differenza tra camminata tradizionale e fitwalking: la velocità del passo. Per quanto riguarda il fitwalking è necessario andare ad almeno 6 km all'ora. L'ideale per raggiungere risultati soddisfacenti è quello di farlo ogni giorno per almeno 30 minuti o per 4 volte a settimana per 40-50 minuti.

Fitwalking - Benefici

- ottimizza lo smaltimento delle calorie e perdere peso preservando la massa magra

- 60 minuti di camminata a ritmo sostenuto aiutano a bruciare circa 300 calorie

- riduce il grasso addominale molto pericoloso per la salute cardiovascolare

- migliora la circolazione ed ossigenazione dei tessuti, favorendo la diminuzione della cellulite e della pelle a buccia d'arancia

- se praticato in modo continuativo può ridurre la frequenza cardiaca e quindi anche lo sforzo del cuore e le conseguenti problematiche a livello cardiovascolare

Fitwalking - Consigli

- per ottenere risultati ancora più soddisfacenti è preferibile, un'ora prima di allenarsi, effettuare uno spuntino a base di carboidrati.

- portare sempre con sè una bottiglia d'acqua per restare sempre idratato (bere ogni 30 minuti)

- terminata l'attività mangiare subito uno snack a base di carboidrati o un succo di frutta fresco per recuperare le energie