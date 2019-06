Ginnastica da scrivania: esercizi mentre si è a lavoro

E' oramai noto come il trascorrere molto tempo alla scrivania davanti al Pc sia un qualcoso di estremamente dannoso per la salute (dolori a spalle, schiena, collo, posture sbagliate, eccessiva sedentarietà).

Per questo motivo, per coloro che non hanno tempo e voglia di dedicarsi allo sport una volta conclusa l'attività lavorativa, ecco alcuni esercizi che possono tornare utili e che possono essere fatti anche senza alzarsi dalla scrivania.

Esercizi per il collo

- Mentre si è seduti alla scrivania, alzare la gamba per stenderla del tutto e far sì che la punta del piede tocchi la scrivania. Ripetere l'esercizio almeno 10 volte per gamba.

- Stare seduti con la schiena dritta, senza appoggiarsi allo schienale, sollevare entrambe le gambe fino a stenderle del tutto a circa 20 cm dal pavimento e mantenere la posizione per qualche secondo. Ripetere l'esercizio più volte

- Stare seduti con la schiena dritta e le gambe piegate, chiudere le mani a pugno e metterle all'interno delle ginocchia; premere le gambe verso l'interno per 5 secondi cercando di opporre resistenza con le mani. Ripetere l'esercizio 10 volte.

- Stendere le gambe sotto la scrivania ed incrociarle più volte tra di loro. In questo modo si potranno migliorare sia quadricipiti che addominali.

Esercizi per i glutei

- Contrarre e distendere i glutei da seduti in modo ritmico. Dopo qualche secondo ripetere l'esercizio e cercare di farlo più volte possibile.

Esercizi per gli addominali

- Stare seduto con la schiena dritta, flettere di poco il busto di lato prima a destra e poi a sinistra, con movimenti brevi e veloci.

- Stare seduto e contrarre gli addominali spingendo verso il basso per 30 secondi. Ripetere l'esercizio almeno 5 volte.

Esercizi per il seno

- Stare seduti con la schiena dritta ed unicre i palmi delle mani spingendo con forza l'uno verso l'altro per almeno 15 secondi. Ripetere per 5 volte.

Esercizio per le dita

- Appoggiare la mano sulla scrivania, allungare le dita e piegarle. Continuare per circa 10 secondi e successivamente ripetere l'esercizio con l'altra mano.