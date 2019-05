Pilates: cos'è e principali benefici

Se sei desideroso di ritrovare la forma di un tempo, se hai da poco subito un trauma sportivo, se sei incinta o vuoi tornare in forma dopo il parto (almeno 2 mesi dopo), ma anche se sei una persona sportiva che vuole mantenere un determinato livello, non c'è niente di meglio del pilates.

E' un metodo di allenamento che ha come obiettivo quello di migliorare il tono muscolare, anche quello della muscolatura profonda. Serve inoltre a correggere la postura, conferire maggiore fluidità ai nostri movimenti senza aumentare in maniera eccessiva la massa muscolare.

Le lezioni di pilates durano circa 50 minuti. Ogni esercizio va ripetuto 5-10 volte in modo lento e preciso. Fondamentali inspirazione ed espirazione. Può essere pratica con delle macchine o semplicemente a terra con un tappeto.

Pilates - Elementi fondamentali

- respirazione: legame tra corpo e spirito

- concentrazione: i muscoli reagiscono meglio se si è concentrati

- centro del corpo: se lo si controlla si eseguono i movimenti in sicurezza

- controllo: è uno degli obiettivi principali, perchè se si controlla il corpo si è più coordinati

- precisione: durante l'esercizio bisogna concentrarsi sui dettagli del movimento

- fluidità: ogni movimento deve essere effettuato in continuità

Pilates - Principali benefici

- sviluppa la presa di coscienza di alcuni muscoli ai quali non si prestava attenzione

- rinforza gli addominali

- migliora la flessibilità della colonna vertebrale

- muscolatura più allungata e potente

- maggiore stabilità del bacino e delle spalle

- migliora la postura

- diminuisce i dolori lombari

- funziona perfettamente come sport complementare

- diminuisce lo stress e conferisce un senso di benessere



Diversti tipi di pilates

Pilates aereo: vengono utilizzate delle altalene di stoffa o amache per praticare gli esercizi. E' molto faticoso ma ottimo per tonificare il corpo, soprattutto per coloro che sono in sovrappeso ed ha problemi alla schiena.

Pilates ring: tramite questo attrezzo (cerchio di resistenza con due maniglie) si possono allenare praticamente tutti i muscoli del corpo senza il rischio di traumi. Migliora la respirazione, i movimenti, il controllo e l'elasticità del corpo.

Pilates per allungamento: mezz'ora al giorno utilizzando l'elastico fitness permettono di allungare la colonna vertebrale e distendere tutti i muscoli della schiena.

Palla pilates: adatta a tutti, ideale per chi vuole tonificarsi o allngarsi. I muscoli più sollecitati sono quelli della cintura addominale e della schiena. Aiuta a raddrizzare quest'ultima ed ad avere una pancia piatta.