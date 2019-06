Pole dance: cos'è e benefici

Un mix di ginnastica acrobatica e danza, il tutto con l'utilizzo della pertica. Parliamo della pole dance, discipina da non confondere con la lap dance, che è un'attività ludica.

Grazie a questo sport, che ha cominciato ad avere le sembianze odierne da partire dagli anni '50 in Nord America (le sue origini non sono del tutto note), che prevede l'utilizzo di tutta la muscolatura (spalle, braccia, addominali) e che porta ad avere una grande coordinazione, resistenza ed agilità, si possono eseguire delle figure acrobatiche molto spettacolari.

Dal 2010 è diventato un vero e proprio sport con un proprio campionato italiano nazionale che si è svolto a Roma. Ad Amsterdam nel 2005 si è invece disputato il primo campionato mondiale.

Pole dance - Caratteristiche fondamentali e benefici

- è un connubio divertente tra ginnastica artistica, acrobatica e danza

- fa lavorare tutto il corpo e lo tonifica perchè aiuta a bruciare calorie

- a livello mentale può far sentire più sicuri, forti, sensuali

- culotte e canottiera: è il vestiario essenziale

- palo: strumento fondamentale, che può avere un diametro di 38-50 cm ed è realizzato in acciaio inossidabile cromato per elettrolisi o in barre a sezione tonda in ottone

- la scelta dei materiali dipende dalle caratteristiche del soggetto che sta andando ad eseguire la performance e dalle sue proprietà di presa

- è un qualcosa alla portata di tutti, basta essere in buona salute

- affidarsi a professionisti del settore per imparare