Sport: i più adatti per perdere peso

E' sempre una buona idea cercare di perdere peso o di rassodare e tonificare i propri muscoli.

Per bruciare calorie è in primis fondamentale seguire una alimentazione sana e bilanciata che consenta al nostro organismo di ricevere i nutrienti necessari e dare una scossa al metabolismo.

In secondo luogo bisogna sceglire uno sport particolarmente indicato per tornare in forma. Ecco quelli più 'ad hoc'.

Camminata - Spesso sottovalutato, è una attività fisica efficiente e semplice da mettere in pratica. La camminata ideale è quella controllata, ossia quella che richiede un abbigliamento adeguato, un certo ritmo da sostenere senza interruzioni ed una postura che deve essere idonea per tutta la durata dell'esercizio. E' possibile farla in casa con il tapis roulant.

Corsa - E' lo sport più praticato da coloro che non amano la palestra. Può essere alternato con la camminata. E' sicuramente l'attività fisica che aiuta di più nella perdita del peso e nel tonificare i muscoli (lavora la zona dell'addome, dei glutei e delle cosce).

Bicicletta - E' una attività fisica che aiuta a bruciare calorie velocemente ed a modellare i muscoli. Spostarsi con la bici è quindi un ottimo modo per restare in forma: bisogna pedalare su percorsi misti, in pendenza o in pianura.

Salto della corda - Il salto della corda è un esercizio grazie al quale si possono brucirare moltissime calorie. Ci si può allenare a tempo di musica, stando fermi sul posto o saltellando in modi diversi. Le diverse modalità di salto sono importanti per modellare addome, gambe, glutei.