Sport da spiaggia: cinque consigli per l'estate

Quando pensiamo all'estate pensiamo sempre ad una sdraio (magari un lettino) con bibita fresca annessa ed un hobby che magari non comporti troppo sforzo nè dal punto di vista fisico nè da quello mentale.

Nella realtà però c'è chi, anche durante il periodo estivo, non vuole rinunciare allo sport, al movimento, al mantenersi in forma e quindi preferisce lo sport alla sedentarietà.

Tra i diversi tipi di sport che possono essere praticati in spiaggia, ne citiamo alcuni che hanno avuto nel corso degli anni maggior successo.

1. Jogging: correndo sulla sabbia si lavora più specificatamente sui glutei e sugli addominali. Non correre a piedi nudi, ma scegliere delle scarpe che possano essere in grado di sopportare le sollecitazioni (che fanno male alle caviglie ed alle ginocchia).

2. Kayak o canoa: un'attività che permette di fare lavorare costantemente il busto, gli addominali, i pettorali, le spalle, i tripiciti ed i bicipiti. E' sicuramente molto faticosa, in quanto la pagaia o le pale devono essere utilizzate continuamente, altrimenti l'imbarcazione non si muove

3. Fitwalk: camminata veloce che può essere effettuata sulla battigia, anche immergendo fino alla sua metà il polpaccio. La presenza dell'acqua permette infatti di incrementare il lavoro aerobico del corpo. Può essere effettuato in qualunque momento della giornata.

4. Beach volley: da sempre lo sport più popolare che può essere praticato in spiaggia. Ideale per dare maggiore forza alle caviglia e per allungare braccia e spalle. La necessità di effettuare molti salti e scatti consente inoltre di svolgere un allenamento di tipo 'cardio', consumando fino a 400 calorie.

5. Beach tennis: da circa 10 anni si è affacciato sulle spiagge e si sta dimostrando in grado di poter superare anche il beach volley. Anche in questo caso, esendo un'attività che comporta molti scatti e molti salti, consente di effettuare un tipo di allenamento completo per tutto il corpo.