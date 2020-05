La dieta 'Sattvica': cos'è e come funziona

Coloro che amano lo yoga hanno da tempo scelto il regime alimentare della 'Dieta Sattvica'. Si tratta di una dieta di base vegetariana e povera di grassi che mira alla prevenzione del diabete, a migliorare i valori del colesterolo ed a favorire la perdita di peso dato che garantisce un considerevole apporto di fibre.

Chi segue i principi dello yoga divide i cibi in Sattvici, rajasici (cibi neutrali con caratteristiche sia positive che negative) e tamasici (cibi degenerativi che fanno male al corpo). Anche il solo mangiare in eccesso, seppure cibi sattvici, può essere considerato 'rajasico' o 'tamasico'.

Rientrano nella prima categoria gli alimenti che hanno un maggior livello di purezza ed equilibrio e sono utili ai fini della longevità: frutta, verdure, legumi (a patto che siano preparati in maniera tale da non abbiano effetti negativi sulla digestione), frutta secca (noci, semi di girasole, semi di sesamo), erbe e spezie (soprattuto coriandolo, basilico, noce moscata e cumino).

L'assunzione di legumi è importante non solo per la riccheza di fibre ma anche per la quota proteica. Tra le fonti di lipidi troviamo poi l'olio d'oliva, di sesamo, di lino ed il burro chiarificato. Vietato il consumo di alcol, caffè, tè, cipolla, durian, scalogno, aglio e sottoaceti.

Dieta Sattvica - Esempio di menu

Colazione - Yogurt ai frutti di bosco, noci e cannella (sono ammessi pure altri latticini purchè provengano da animali che hanno avuto una vita sana e che hanno vissuto all'aria aperta)

Pranzo - Insalata di verdure fresche (tofu e lenticchie per esempio)

Cena - Piatto di riso al mango con ceci e latte di cocco

Come accade di solito prima di iniziare un regime alimentare particolare è sempre meglio chiedere al proprio medico curante e seguire le sue indicazioni di massima.