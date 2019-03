Migliori ortopedici a Catania

Dott. Giuseppe Condorelli - Viale XX Settembre 50, Catania - Telefono 095-2884695 - Il Dott. Condorelli, laureatosi presso l'Università di Catania e specializzato in Ortopedia e Traumatologia (sempre presso l'Università di Catania, è specialista nella chirurgia ricostruttiva della spalla e del ginocchio, in chirurgia artroscopica e protesica.

Dott. Carmelo Pistritto - Via Vampolieri 26, Aci Castello (CT) - Poliambulatorio Centro Europeo - Telefono 349 559 3572 - Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania e ha conseguito la Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università degli Studi di Udine. Esegue interventi chirurgici in artroscopia a ginocchio e spalla, chirurgia protesica mini invasiva di anca e ginocchio computerizzata, riparazioni legamentose e tendinee (es. cuffia dei rotatori e legamento crociato anteriore), osteosintesi di fratture semplici e complesse, innesto di Lipogems al ginocchio (cellule staminali) e riparazione cartilaginea, interventi di piccola chirurgia di mano e piede.

Dott. Giacomo Papotto - Via Plebiscito 628, Catania - Telefono 351 913 9573 - Specialista in Ortopedia e Traumatologia con particolare interesse ai traumi del Bacino, arti inferiori e superiori. Ha svolto un periodo di perfezionamento all' estero presso l'Hopital de Hautepierre di Strasburgo. E' Dirigente Medico presso la Clinica Ortopedica dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele".

Dott.ssa Concita Sangiorgio - Via XXXI Maggio 71, Catania - Studio privato medico Sangiorgio - Telefono 340 588 5442 - Specialista in ortopedia pediatrica, del piede, ortopedia e traumatologia del sistema motorio. Tra le patologie curate risultano artrosi, fratture, scoliosi, osteoartrosi.

Dott. Paolo Massimino - Via Felice Paradiso 44, Acireale (CT) - Telefono 333 509 3825 - Specializzato in Ortopedia e traumatologia del sistema motorio e Medicina Manuale. Ha conseguito laurea e specializzazione presso l’Ateneo di Catania.

Dott. Mario Nicolosi - Via Tripoli 330, Aci Castello (CT) - Studio Dr. Nicolosi - Via Ipogeo, Catania (CT) presso Centro Humanitas Catania - Telefono 335-6640998 - Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania, specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università di Bologna (Istituto Rizzoli) e specializzato in Fisiatria presso l'Università di Trieste. Ha acquisito una particolare competenza nel trattamento della "periartrite" e delle lesioni della cuffia dei rotatori della spalla. Da tempo si interessa anche di Ortopedia Oncologica, sia dei tumori primitivi dell’osso e dell’apparato muscolo scheletrico che delle metastasi ossee.