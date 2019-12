Aerofagia: sintomi, cause ed alimentazione curativa

Quando parliamo di aerofagia ci riferiamo ad una eccessiva e ripetuta deglutizione ed ingestione di aria che finisce direttamente nello stomaco. Si tende ad inghiottire aria quando si mangia, si parla e si ride.

Di solito non è facile da diagnosticare perchè i suoi sintomi sono simili a quelli dell'indigestione, del reflusso gastroesofageo, delle allergie alimentari e dei blocchi intestinali.

Aerofagia - Sintomi

- eccessivo accumulo di gas nel tratto gastrointestinale

- dolore addominale

- gonfiore

- eruttazione

- flatulenza

Aerofagia - Cause

- intolleranza a qualche alimento

- cattiva alimentazione

- vita eccessivamente sedentaria

- non è necessariamente indice di sovrappeso o di tessuto adiposo accumulato

- stitichezza

- alterazione della flora batterica

- allergie alimentari (soprattutto lattosio)

- stress (in questo caso è possibile combatterla con la respirazione addominale e con sport come yoga e meditazione)

Cause comportamentali

- parlare mentre si mangia

- masticare gomme

- bere da una cannuccia

- mangiare troppo velocemente

- respirare dalla bocca

- fumare

- esercizio fisico troppo vigoroso

- disturbi del comportamento alimentare

- assunzione eccessiva di cibi piccanti

- bere troppe bevande gassate

- protesi dentarie non aderenti

- scorretta alimentazione

L'aerofagia può essere 'normale e fisiologica' e si presenta dopo un pasto abbondante ricco di grassi e zuccheri. L'aerofagia può anche essere patologica, ossia si presenta in maniera ricorrente a maggior ragione quando sono al contempo presenti altre patologie (sindrome del colon irritabile, ernia iatale, colecistite, sinusite cronica).

Per sconfiggere l'aerofagia, oltre alla prescrizione di farmaci come simeticone e dimeticone per ridurre la formazione di gas nell'intestino (o ansiolitici per le cause psicologiche), è necessario avere una alimentazione che non faccia lavorare troppo l'intestino o lo infiammi e riequilibrare la flora intestinale aggiungendo alla dieta i seguenti alimenti:

- zuppa di miso, orzo e riso che nutrono la mucosa intestinale

- prebiotici e probiotici o fermenti

- aggiungere all'acqua del succo di limone

- bere una tazza di infuso di menta dopo i pasti

- succo di carota

- piccole dosi di zenzero durante i pasti per aiutare la digestione e combattere il senso di nausea

Aerofagia - Alimenti consentiti

- pesce

- uova

- carne

- cereali

- formaggio stagionato

- verdure

- frutta

Aerofagia - Alimenti consentiti con moderazione

- castagne

- latte e latticini

- legumi

- insaccati

- frutta secca ed oleosa

- verdura

- prodotti da forno

Aerofagia - Alimenti da evitare

- alimenti grassi

- chewing gum

- dolcificanti artificiali

- bevande gassate e frizzanti

- alcool

- salse

- alimenti industriali da forno