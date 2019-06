Animali domestici in casa: benefici per i bambini

La presenza in casa di un animale domestico, pur comportando responsabilità per chi lo prende con sè (è a tutti gli effetti un membro della famiglia che va curato nei minimi particolari), allo stesso modo può essere in grado di migliorare la salute dei bambini.

Ecco infatti quali sono tutti i vantaggi che possono derivare dalla presenza di un animale domestico nella nostra casa.

Stress - gli animali domestici pensano solamente al presente, soprattutto al tempo che viene passato con loro, motivo per il quale hanno la capacità di distrarre dalle preoccupazioni che riguardano il passato ed il futuro. Accarezzare gli animali diminuisce il livello di stress perchè stimola il rilascio di ossitocina.

Movimento - Alcuni studi hanno dimostrato che chi ha a che fare con un animale è più magro ed in forma di chi non ha a che fare con cani o gatti (meno sovrappeso, diabete, pressione alta). Avere un cane per esempio comporta la necessità di fare delle passeggiate durante la giornata e riduce in tal modo il rischio di malattie cardiovascolari.

Socializzazione - Uno studio condotto da Dog's Trust ha dimostrato che chi esce a spasso con dei cani è più attraente ed ha più possibilità di fare conoscenze e stringere amicizie.

Allergie - Una ricerca condotta a Detroit ha dimostrato che chi vive con un animale domestico può contribuire indirettamente a rinforzare il sistema immunitario dei bambini (virus, batteri, allergia).

Responsabilità - La presenza di un animale domestico stimola i bambini a prendersi cura di un altro essere vivente e quindi ad essere maggiormente responsabili.

Capacità di lettura - I bambini che leggono le fiabe al loro animale domestico possono migliorare la loro abilità di leggere.

Conforto e sicurezza - I bambini, grazie alla presenza di un animale domestico da coccolare sono fondamentali per essere una valvola di sfogo per tutte le delusioni o per lo stress che anche i bambini possono accumulare.