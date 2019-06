Serie Tv: guardarle insieme rafforza la coppia

E' innegabile che una coppia funzioni al meglio se, oltre al reciproco rispetto, ci sono anche delle passioni in comune.

Il condividere delle esperienze rappresenta un elemento in grado di poter aumentare l'affinità e l'intimità di coppia.

Tra queste esperienze rientrano, secondo uno studio condotto dall'Università scozzese di Aberdeen, anche le serie Tv ed i film. Guardarle insieme stimola il rilascio delle endorfine, gli ormoni del benessere, e migliora al contempo la coesione e l'affiatamento tra gli spettatori.

La felicità di coppia dipende quindi, ovviamente in parte, dal tempo che passiamo insieme al nostro partner a guardare film o serie Tv. Ed è un qualcosa di più efficace rispetto ad altre attività che possiamo condividere con il nostro lui o la nostra lei.

Questa sensazione di benessere aumenta nel momento in cui si hanno pochi amici in comune o siamo nel bel mezzo di una storia a distanza: le serie tv aiutano a sentirsi più uniti, a condividere esperienze ed emozioni perchè spesso ci si identifica con la gioia ed il dolore dei personaggi.

Netflix ha da poco sperimentato Netflix Party, estensione per Google Chrome che sincronizza automaticamente la riproduzione del video per entrambi i partner ed aggiunge anche la funzione di chat di gruppo per poter commentare.