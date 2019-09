Cattive abitudini: quali evitare per vivere più a lungo

Nella nostra vita di ogni giorno ognuno di noi sicuramente avrà qualche cattiva abitudine in grado, purtroppo, di minare la qualità della nostra esistenza e diminuire la sua aspettativa. Ce ne sono alcune che saltano subito all'occhio e delle quali spesso non ci rendiamo conto.

Mancanza di regolarità - Uno dei principali fattori di stress nelle persone è sicuramente quello relativo alla mancanza di una routine regolare. Per esempio anche solo pranzare un'ora più tardi rispetto al solito può comportare un aumento del cortisolo (ormone dello stress).

Errata scelta di frutta e verdura - La frutta che spesso compriamo non è sempre fresca e contiene meno vitamine. Per questo motivo occorre sempre fare grande attenzione e se non è possibile essere sicuri che sia fresca meglio quella surgelata, i cui nutrienti sono intatti.

Esercizio fisico - Fare poco esercizio fisico ha pessime conseguenze sui livelli di zucchero, colesterolo e pressione sanguigna.

Mangiarsi le unghie - Chi si mangia le unghie ingerisce una enorme quantità di batteri che possono provocare sintomi come vomito o diarrea.

Fumo - Il fumo non solo incrementa il rischio di cancro ma indebolisce il sistema immunitario aumentando la predisposizione all'influenza, al raffreddore o alla polmonite.

Lenzuola - Non lavarle frequentemente provoca la presenza massiccia di acari della polvere. In questo caso saremo più soggetti ad asma o reazioni allergiche.

Sonno - Il non dormire abbastanza riduce l'energia di ognuno di noi e rende più vulnerabili alle malattie perchè le cellule non riposano bene in mancanza di sonno.