Ricovero di sollievo: cos'è e come funziona

Quando parliamo di ricovero di sollievo intendiamo un soggiorno temporaneo all'interno di case-residenze per anziani per garantire un aiuto alle famiglie che si prendono cura di persone non-autosufficienti.

Chi opta per questa soluzione non vuole un ricovero definitivo, ma ha solo bisogno di un supporto per qualche tempo o ne ha improvvisamente bisogno per motivazioni contingenti.

Può anche essere richiesto per anziani che si sono dimessi dall'ospedale ma non hanno la possibilità di essere assistiti a domicilio e devono trascorrere un periodo di riabilitazione e convalescenza.

Per coloro che vengono sottoposti ad un ricovero di sollievo è prevista una retta ridotta che viene pagata dall'anziano o dalla famiglia, mentre il resto viene versato dal Fondo regionale per la non autosufficienza. In alcuni casi è possibile che l'Unità di Valutazione Geriatrica dia il suo benestare per farsene completo carico ma per un periodo massimo di 30 giorni.

Ricovero di sollievo

- Assicura un'ottima assistenza personale in caso di emergenza quando si configura la mancanza di aiuto dei familiari per breve o lungo tempo

- E' un sostegno per le persone che si occupano degli anziani non autosufficienti perchè sono programmabili a seconda delle esigenze della famiglia o del paziente stesso

- Spesso viene consigliato agli anziani dopo le dimissioni dall'ospedale quando l'assistenza a domicilio non è garantita immediatamente ma il paziente ha necessità di riabilitazione e convalescenza. In questo caso la permanenza all'interno della struttura garantisce di non lasciare l'anziano da solo e di avere sostegno fino a quando qualcuno non potrà prendersi cura di lui a casa propria