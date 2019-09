Come riconosce una gravidanza: i primi sintomi

Non è sempre facile per una donna capire i primi segni di una gravidanza perchè spesso coincidono con quelli della sindrome premestruale. E' comunque possibile individuare dei segnali che si possono riscontrare nelle prime settimane successive al concepimento.

Gravidanza - Sintomi più comuni durante le prime settimane

- macchie di sangue (dai 6 ai 12 giorni dopo la fecondazione e dipendono dall'annidamento dell'ovulo fecondato nella parete uterina

- crampi

- gonfiore del seno

- sensibilità e fastidio eccessivo ad alcuni odori

- sbalzi d'umore e forte emotività

- fame o appetito incostante

- stanchezza, nausea e/o acidità di stomaco

- mal di schiena e mal di testa

Gravidanza - Sintomi dopo il primo mese

- dolore al seno

- nausea e vomito

- stanchezza, fatica, sonnolenza

- sentire il bisogno di andare in bagno in maniera molto frequente

E' chiaro però che per essere del tutto sicuri di essere incinta è necessario fare un test di gravidanza (alcuni giorni prima della data presunta delle mestruazioni).

Da poco è stato inoltre immesso sul mercato un test di autodiagnosi per la rilevazione dell'ormone della gravidanza nel sangue.

E' un test che attraverso la puntura del polpastrello con un ago integrato nello stick riesce a rilevare la presenza di Beta Hcg nel sangue e permette un stima della data del concempimento. Può essere acquistato in farmacia senza prescrizione medica e si chiama 'First to know'.