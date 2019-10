Insonnia da stress: rimedi per combatterla

La vita frenetica che si conduce e lo stress quotidiano che molti di noi affrontano incide sulla qualità del sonno e può renderci soggetti alla cosidetta 'insonnia da stress'.

Poichè durante le ore notturne il nostro organismo deve rigenerarsi è fondamentale riposare bene. Non contano tanto le ore dormite, ma la qualità del sonno.

Ecco alcuni rimedi attraverso i quali è possibile combattere l'insonnia da stress.

Alimentazione - Spesso l'insonnia viene attribuita allo stress, ma in realtà anche l'alimentazione influisce sulla qualità del nostro sonno. Ci sono alimenti che lo favoriscono (pesce e frutta secca, banane) ed altri che lo ostacolano (cibi fritti e grassi, caffeina ed alcolici nelle ore serali).

Infusi e tisane - Infusi di erbe e tisane rappresetano un valido aiuto per il sonno (valeriana, escolzia, luppolo).

Melatonina - E' un ormone prodotto dal nostro organismo che regola l'alternarsi di sonno-veglia. Lo stress disturba il suo regolare funzionamento ed è quindi preferibile assumere degli integratori di melatonina.

Musica - L'equilibrio tra l'emisfero destro e sinistro del nostro cervello può essere intaccato dallo stress. Per tornare in equilibrio non c'è niente di meglio che un po' di musica rilassante.

Tecniche di rilassamento - Praticare yoga o tecniche di respirazione è un valido aiuto per cercare di allontanare lo stress. Il benessere interiore potrà migliorare la qualità del nostro sonno.

Dispositivi high-tech - La luce a breve lunghezza d'onda di smartphone e tablet inibisce la produzione di melatonina e mina il ritmo circadiano. Meglio quindi non utilizzarli e lasciarli direttamente in un'altra sanza.

Sole - Esporre il proprio volto al sole per 15 minuti può aiutare a ripristinare il ciclo naturale del sonno. Ideale farlo in primavera ed in estate, nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.