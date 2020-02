Coronavirus, amuchina fatta in casa: la ricetta dell'OMS

L'emergenza 'Coronavirus' ha comportato la caccia alle mascherine ed ai gel igienizzanti per proteggersi dal contagio. I supermercati, negozi di casalinghi e le farmacie sono stati assaltati e svuotati.

Ragione per la quale l'OMS ha diffuso una ricetta per realizzare un disinfettante efficace per le mani.

La ricetta

L'amuchina è un igienizzante a base di alcol etilico, ipoclorito di sodio diluiti in acqua in percentuali specifiche in base ai diversi utilizzi che ne vengono fatti.

- 833 ml di alcol etilico al 96%

- 42 ml di acqua ossigenata al 3%

- 15 ml di glicerina (glicerolo, acquistabile in farmacia) al 98%

- acqua distillata oppure acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare ad 1 litro

Si conserva in bottiglia di plastica o di vetro, da tappare bene.

Come disinfettare le mani - Per una corretta igiene delle mani il Ministero della Sanita ha specificato che è indispensabile lavarle spesso, almeno per 40-60 secondi, o passare l'igienizzante per almeno 30-40 secondi. L'uso eccessivo è sconsigliato in quanto la presenza di alcol etilico secca la cute e potrebbe favorire la resistenza nei batteri. Per essere efficace l'alcol etilico deve essere diluito in acqua in percentuale non inferiore al 75% (non va usato puro).

Disinfettare le superfici - L'amuchina è consigliata anche per disinfettare le superfici di casa (pavimenti, mensole, piani di lavoro). Per disinfettare queste superfici si deve usare una soluzione a base di ipoclorito di sodio all'1%: ossia 99% di acqua e 1% di candeggina. Il prodotto deve essere lasciato agire 5-15 minuti. Questa soluzione non deve essere assolutamente usata per le mani.