Coronavirus, dove e come fare il test sierologico a Catania

Anche in Sicilia, a partire dall'8 maggio, è possibile fare il test sierologico che consente di scoprire, attraverso un semplice prelievo di sangue, la presenza o meno degli anticorpi Sar-Cov-2, ossia scoprire se si è avuto o meno il Coronavirus. Esistono tre tipi di esame, tutti a pagamento e con un costo che va dai 10 ai 30 euro, che consente di fare la conta degli anticorpi IgG ed IgM, campanelli d'allarme dell'infezione polmonare. I test messi in campo dalla Regione Siciliana sono di tipo A, B o C e partner di tutta questa operazione, coordinata dall’Assessorato alla Salute con il Crq (Centro Regionale Qualità Laboratori), è stata la Protezione Civile coordinata dall’ingegnere Calogero Foti.

Esame di tipo A quantitativo/semiquantitativo per medici ed operatori sanitari

L'indagine per scoprire IgG ed IgM relativa alla categoria A necessita di strumentazioni particolari e reagenti medical system. Viene effettuata da alcune strutture pubbliche (ASP Catania, ASP Biancavilla, ASP Caltagirone) e da strutture private (C.D.I. - Centro Diagonistico Ionia, Centro Analisi Santa Lucia, Centro Servizi Medici, Mater Dei Casa di Cura).

E' un esame riservato solo ad alcune categorie di soggetti: personale delle strutture sanitaria, medici di medicina generale, pediatri, personale dei presidi di continuità assistenziale, quello delle Unità speciali di continuità assistenziale e quello impegnato nella filiera dell'emergenza sanitaria (centrali operative 118 ed operatori Seus).

Esame di tipo B qualitativo/semiquantitativo in Elisa o assimilati per cittadini privati

Gli esami che appartengono alla Categoria B possono essere effettuati su tutti i cittadini e prevedono un prelievo di sangue di circa 3 centilitri. I laboratori, per poter essere accreditati all'effettuazione di questo esame, devono essere dotati di strumentazione di nuova tecnologia (fotometro ad almeno due filtri e kit con marchio certificato dall'UE) ed in regola coi controlli di qualità interni ed esterni. E' stata stabilita una tariffa che oscilla tra gli € 18,58 (IgG 8 euro, IgM e IgA 8 euro, prelievo 2,58 euro) e gli € 10,58 (in caso di ricerca non differenziata tra Igg, Igm e Iga). I kit non vengono forniti dalla Regione ma le spese dovranno essere affrontate dal cittadino.

Indagini sierologiche C grazie ad una card

E' un altro tipo di esame al quale possono essere sottoposti i cittadini privati e prevede un 'pungidito' ed una cartina. Può essere effettuato da una struttura pubblica a scelta tra il Centro di Diagnostica Molecolare Arnas Garibaldi (Via Palermo 5), il Servizio di Patologia Clinica Po Garibaldi Centro, il Servizio di medicina trasfusionale (P.zza Santa Maria di Gesù 5), l'ASP Catania, l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, il Policlinico Vittorio Emanuele (sia il Laboratorio Po S. Marco che il Laboratorio Analisi I - Ferrarotto, il Laboratorio Analisi I e II Vittorio Emanuele, il Laboratorio di citofluorimetria, il Laboratorio Talassemia P.O. Rodolico), l'Ospedale Santo Bambino e la SIMT (Servizio Immunoematologia e medicina trasfusionale).

Ecco, di seguito, l'elenco dei laboratori privati presso i quali è possibile fare il test sierologico di tipo C: A.M.L. Scarl, Abc Laboratorio Analisi, ACM Lab, Analab Lab. Analisi Dott.ssa Giusino Srl, Analisi Cliniche del Dott. Sciacchitano Carlo Giacomo e Sciacchitano Roberto Carlo, Analisi Cliniche Vasta, Associazione Citodiagnostica, Bio Nove-Laboratorio Analisi Biologiche Dott. Novellini Giuseppe&C Snc, Bionalasi Sas del Dott. Di Prima, Biokemetron, Cata Srl, Laboratorio di Ricerche Cliniche e funzionali, C.D.E. - Centro Diagonistico Etneo, C.D.I - Centro Diagnostico Ionia, Clas - Consorzio Laboratorio Analisi Siciliano, C.P.S.S. Centro Polidiagnostico Servizi Sanitari, C.R.M. Ricerche Meridionale, Analisi presso C.D.G. Villa dei Gerani, Analisi presso C.D.C. Villa Lulivo, Lab. Analisi Casa Cura Di Stefano Velona, Casa di cura Gibiino, Casa di cura Musumeci, Laboratorio Analisi Prof. E. Falcidia, Laboratorio Casa di Cura Santa Rita, Laboratorio Analisi Casa di Cura Valsalva, Casa di cura Mons. Giosuè Calaciura, Centro Analisi A. Einstein, Centro Analisi Biolab S.r.l. , Centro Analisi Catanese Soc. Cons. ARL, Laboratorio Sorbello, Centro Analisi Cliniche e Batteriologiche Dr. Maccarrone&C Sas, Centro Analisi Cutore Srl, Centro Analisi Dott. Gabriele Nicotra&C Sas, Centro Analisi Dr. Angelo Murabito&C, Centro Analisi Galatea Soc.s., Centro Analisi Gravina di Squillaci MariaGrazia&C Snc, Centro Analisi Polispecialistico Società Consortile Arl, Centro Analisi S. Lucia, Centro Biomedico Lab. Analisi Biocliniche, Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, Centro Analisi Cliniche e Microbiologiche Centro Cuore, Centro Diagnostico C.M., Centro SAEM Dr Di Carlo David, Centro Servizi Medici, Consorzio AKIS Soc. Consortile, Consorzio Etnalab SCARL, Dr. Aita&Associate Inspectors Italia Srl, Ematos SNC Dott. A. Strano, Humanitas Istituto Clinico Catanese, IOM Ricerca Srl, Istituto Clinico Vidimura, Serv. Patologia Clinica e Microbiologia, Casa di Cura Villa Sofia, Lab. Analisi Biologiche Messina Rosamaria, Lab. Analisi Cliniche Giannetto&C sas, Laboratorio Analisi Cliniche C.B.D. di Cillia, Lab. Etnei Riuniti Scandurra-Vasta-Capitanello, Labogen SAS, Laboratori Associati La Rosa Scarl, Laboratori Associati Laganà, Laboratori Riuniti Scarl, Laboratori Riuniti CRS, Laboratori Riuniti Santa Teresa, Laboratorio di Analisi Argo di Bonanno Santo, Laboratorio Analisi Biologiche Aesculapius della D.ssa Concetta Romeo Snc, Laboratorio Analisi Biologiche Dott. Giovanni Nicotra, Laboratorio Analisi Biologiche Dott.ssa Guglielmino, Laboratorio Analisi Dott.ssa Giuseppina La Face, Laboratorio Analisi Biologiche Gulino&Morello, Laboratorio Analisi Biotest, Lab. Analisi Cataldi Srl, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Antonuccio Natale, Lab. Analisi Cliniche Dr. Spadaro Giuseppe, Lab. Analisi Cliniche di Esposito&C Snc, Lab. Analisi Dott. Panebianco Giuseppe&C, Lab. Analisi Dott. Pappalardo Salvatore, Lab. Analisi Cliniche Dott. Antonio Galati, Lab. Analisi Cliniche Dr. Penniusi Francesco, Lab. Analisi Cliniche Pergolizzi, Lab. Analisi Cliniche S. Euplio Dott.ssa Maria Cicerone, Lab. Analisi Cliniche San Filippo del Dott. Cannistraci, Lab. Analisi Dott. S. Reale, Lab. Analisi Europa, Lab. Analisi Famà Srl, Madonna del Rosario, Laboratorio Renato Calabrese&C, Laboratorio S. Lucia, Lupolab Srl, Casa di Cura Mater Dei, Medical Srl, Medisan, Newton, Polilab, Private Hospital Argento, Salus Sas Laboratorio Analisi di Romano Francesca Epifania, Tielle Diagnostyc Srl.