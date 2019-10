Inverno: 10 cibi che rafforzano il sistema immunitario

In inverno, per evitare raffreddori e stati influenzali, è necessario rafforzare le proprie difese immunitarie. Tra i metodi più efficaci per rinforzare le difese immunitarie rientra l'alimentazione. Ecco quali sono i cibi che riescono a rafforzare il sistema immunitario.

Agrumi - Ricchi di vitamina C, sono gli alimenti top nel combattere raffreddori e malanni dell'autunno

Carote - Come tutti gli alimenti ricchi di betacarotene sono degli ottimi stimolatori del sistema immunitario. Il betacatorene aumenta il numero di cellule che combattono le infezioni ed eliminano i radicali liberi. Azione simile viene svolta dalla zucca, dalle patate dolci e dal tuorlo dell'uovo.

Echinacea - Erba che stimola la capacità dei globuli bianchi di distruggere batteri e virus. Può essere assunta sotto forma di capsule e pastiglie oppure come estratto secco da utilizzare per la preparazione di tisane.

Aglio - L'allicina ed il solfuro contenuti in esso moltiplicano le cellule che hanno la funzione di combattere virus ed infezioni.

Funghi - Ricchi di betaglucani, carboidrati complessi che migliorano l'attività del sistema immunitario contro le infezioni.

Cioccolato fondente - E' responsabile dell'aumento dei linfociti-T, che debellano infezioni e virus.

Fragole - Pur trattandosi di frutto fuori stagione, al pari delle arance e degli agrumi è utile per il rafforzamento delle difese immunitarie.

Salmone - E' uno degli alimenti-top nella lotta alle infezioni che riguardano l'apparato respiratorio perchè utilissimo nel rinforzare il sistema immunitario.

Cavolo rosso - Rinforza la cosidettà attivita fagocitaria dei globuli bianchi e potenzia così il sistema immunitario grazie alla vitamina C in ottima quantità.

Mandorle e frutta secca - Ricche di vitamina E ed antiossidanti, svolgono anch'esse una potente azione contro le infezioni alle vie respiratorie ed i malanni di stagione.