Sorridere fa bene alla salute: ecco perchè

Molti, a ragione, considerano il sorriso un vero e proprio segreto per affrontare al meglio la vita. Ed a confermare che l'allegria non può che fare bene al nostro quotidiano arrivano anche delle risultanze 'scientifiche' e non. Ecco le principali.

Rafforzamento del sistema immunitario - Quando sorridiamo il nostro corpo si rilassa e permette al sistema immunitario di reagire in maniera più veloce ed efficace ai vari problemi. Non è un caso che se il nostro sistema immunitario funziona meglio ci ammaliamo di meno.

Vita più lunga - Il sorriso naturale, oltre a far sembrare più giovani, si dice che possa allungare l'aspettativa di vita di una persona fino a 7 anni in più.

Abbassamento della pressione sanguigna - Sorridere aiuta ad abbassare la pressione sanguigna ed a rallentare il battito cardiaco. Il cuore funziona meglio e si affatica di meno. Alcuni studi hanno dimostrato che le persone che sorridono di più hanno meno chances di sviluppare patologie dal punto di vista cardiaco.

Attrazione - Il sorriso è uno dei fattori dell'attrazione. Normalmente tutti siamo più attratti dalle persone che sorridono piuttosto che da quelle che sono accigliate e scontrose.