Fegato: i cibi che aiutano a depurarlo

Il fegato è uno degli organi che svolge il maggior numero di funzioni nel corpo. Insieme al cervello ed al rene è il principale responsabile del consumo metabolico a riposo. E' inoltre indispensabile per la sintesi di alcune vitamine, di ormoni, del colesterolo e della bilirubina. E' inoltre fondamentale per neutralizzare tutte le sostanze tossiche ingerite con gli alimenti o prodotte dai batteri intestinali.

Fegato - I cibi che lo depurano

- Carciofi, cardi, finocchi, mele, pere, noci, mandorle (Fibre)

- Limone, kiwi, broccolo, cavolo, pomodoro (Vitamina C)

- Frutti di bosco, melograno, rape rosse, zenzero, curcuma (Antiossidanti)

- Olio extra vergine di oliva, avocado, mandorle (Vitamina E)

Fegato in forma - Perchè bisogna prestargli attenzione

Depurarlo per essere in piena forma - Se funziona male non è in grado di poter svolgere la mole di lavoro che svolge abitualmente, in primis eliminare le tossine che si accumulano.

Transito intestinale - Fegato, cistifellea e intestino sono collegati. Una corretta alimentazione, una buona idratazione ed una adeguata attività fisica sono i cardini di una buona fruizione intestinale. Una alimentazione corretta consente di preservare una sana flora batterica intestinale, essenziale per avere un buono stato di salute.

Glicemia - Il fegato, quando funziona male, non è in grado di gestire il metabolismo dei nutrienti assunti con gli alimenti e del grasso di deposito. Per questo motivo è necessario regolare la glicemia: in questo caso il fegato sarà in grado di gestire lo zucchero e distribuirlo nell'arco della giornata in base ai bisogno del corpo.

Colesterolo - Il fegato sintetizza una parte del colesterolo. Una alimentazione troppo ricca di grassi può aumentarne la produzione. Se ne abbiamo troppo in corpo il fegato non riesce ad eliminarlo.

Sistema immunitario - Il fegato, insieme a polmoni, pelle e reni, serve ad eliminare le tossine. Ma poichè questi organi hanno già tanto lavoro, quando è troppo ecco arrivare raffreddore o altre manifestazioni virali. Per questo motivo una buona funzione epatica garantisce un corretto funzionamento anche del sistema immunitario.

Fegato - Sintomi alla presenza dei quali occorre sottoporsi a controllo

- Inappetenza

- stanchezza

- comparsa di cute e sclere gialle

- urine scure e feci molto chiare