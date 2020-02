H-Open Weekend Ginecologia

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi).

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sulle problematiche ginecologiche che caratterizzano le diverse fasi della vita femminile, in particolare il periodo della menopausa in cui avvengono profonde modificazioni non solo fisiche ma anche psico-emotive. I servizi offerti dal 6 al 9 marzo 2020 sono consultabili cliccando sul seguente link.

Catania - Ospedali coinvolti nell'iniziativa

Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Ospedale S. Marco

Casa di Cura Falcidia

Humanitas Centro Catanese di Oncologia

Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima