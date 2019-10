Metabolismo: cos'è e 5 modi per accelerarlo

Quando parliamo di metabolismo ci riferiamo all'insieme delle reazioni chimiche che avvengono all'interno dell'organismo e la regolazione ormonale di queste reazioni per trasformare il cibo ingerito in energia necessaria alle cellule del nostro corpo.

E' un sistema di reazioni importante per la salute e per la gestione del peso corporeo. E' fondamentalmente il metabolismo a determinare la dieta da seguire e l'attività fisica da fare per poter raggiungere il peso forma desiderato da un individuo.

Il metabolismo può essere distinto in basale ed energetico. Quello basale si riferisce all'energia che l'organismo consuma in condizioni di riposo quando il soggetto è sveglio (in un adulto sano ma sedentario rappresenta il 65-75-% del totale). Viene calcolato dopo un digiuno di 12 ore.

Il metabolismo energetico è invece determinato dall'attività fisica che si fa ogni giorno e dalla termogenesi indotta dagli alimenti. Quindi dal lavoro per spostare il corpo, per sollevare un peso, dal consumo di energia necessario per digerire.

Il metabolismo basale è determinato da fattori come il sesso (più alto negli uomini), dall'età (è più lento rispetto all'adolescenza) e da altri fattori ormonali che caratterizzano determinate fasi della vita di una persona.

Il metabolismo energetico è determinato da fattori come il tipo di esercizio fisico, la durata, l'intensità, lo stato di allenamento, la dieta seguita, lo stato fisico della persona.

Insieme il metabolismo basale e quello energetico rappresentano il totale del consumo energetico di un individuo. In una dieta corretta il totale deve essere sempre uguale o se si vuole dimagrire deve essere inferiore al fabbisogno calorico introdotto con il cibo.

Una delle sfide da vincere per uomini e donne è quindi quello di accelerare il metabolismo, soprattutto per coloro che vogliono perdere peso.

Accelerare il metabolismo - Ecco come

Mangiare lentamente - La prima digestione avviene in bocca, mangiare velocemente non permette di masticare i cibi e comporta maggiori difficoltà digestive. Si assimilano peggio gli alimenti e si tende a gonfiare ed ingrassare.

Mangiare spesso - Bisogna mangiare poco e spesso per cercare di spezzare la fame. Tra un pasto e l'altro sarebbe bene mangiare verdure per tenere a bada il senso di fame.

Mangiare in modo vario - Bisogna mangiare di tutto, soprattutto quello previsto dalla piramide alimentare della dieta mediterranea. Distribuire i pasti in 5 piccole porzioni giornaliere.

Proteine - Oltre a mangiare poco e spesso è necessario aumentare la quantità di proteine e variare di 300-500 calorie ogni giorno l'apporto di calorie. E' un modo per spiazzare il metabolismo e farlo abituare ad un regime ipocalorico. Le proteine, insieme all'attività fisica, garantiscono una crescita ed un mantenimento dei tessuti magri.

Sport - L'attività sportiva è fondamentale per avere un metabolismo che funziona perchè garantisce la crescita e il mantenimento dei tessuti responsabili del metabolismo basale.