Piante grasse: cinque benefici per la salute

Anche per coloro che non hanno il pollice verde le piante grasse rappresentano degli elementi che se presenti in casa possono essere importanti sia dal punto di vista estetico ma soprattutto dal punto di vista della salute.

Ecco alcuni dei benefici che per esempio un cactus o un'altra pianta grassa possono portare alla nostra salute.

Aria pulita - Le piante grasse hanno la capacità di purificare l'aria, eliminare le tossine e rimuovere anche gran parte dei composti organici volatini presenti nell'aria. Questi ultimi, come il benzene ed il formaldeide, sono i principali responsabili dell'inquinamento interno e si trovano in articoli cosmetici, di pulizia, stampanti, fotocopiatrici, tappeti, moquette. L'aloe e la sansevieria sono quindi importanti per gli ambienti di lavoro e di studio.

Ossigeno - Grazie al processo di fotosintesi clorofilliana le piante rilasciano ossigeno di giorno ed anidride carbonica di notte. Piante grasse come orchidee e le palme producono ossigeno sia di giorno che di notte. Ideali per la camera da letto.

Concentrazione - Alcuni studi hanno dimostrato che la presenza di piante grassse in una stanza può essere in grado di migliorare il livello di attenzione e la capacità cerebrale fino al 20%.

Malattie - L'acqua che viene rilasciata dalle piante aumenta del 10% l'umidità presente nell'atmosfera. Ragione per la quale maggiore sarà il numero di piante maggiore sarà la capacità di poter regolare l'umidità in casa e prevenire raffreddore, tosse secca, mal di gola e pelle screpolata. Uno studio condotto dalla Agricultural University of Norway ha dimostrato che i tassi di malattina diminuiscono del 60% negli uffici dove ci sono delle piante.

Rapida guarigione - Alcuni ricercatori americani hanno dimostrato che le piante sono in grado di poter ridurre i sintomi dell'influenza come mal di testa, febbre, tosse, affaticamento ed ansia.