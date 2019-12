Diabete? 5 sintomi da non sottovalutare

Intercettare il diabete, malattia altamente insidiosa, è fondamentale per poter effettuare una diagnosi precoce ed intervenire subito con una cura adeguata.

Ecco quindi alcuni sintomi che se presenti non vanno sottovalutati e che potrebbero essere indice della presenza della malattia.

Minzione frequente durante la notte - Se ci si sveglia più volte durante la notte per andare in bagno bisogna cominciare ad insospettirsi perchè significa che è presente un elevato livello di zucchero nel sangue che l'organismo elimina attraverso le urine.

Sete - Anche la sete è un campanello di allarme, soprattutto se non si suda per l'eccessivo caldo o dopo un allenamento particolarmente intenso. Una maggiore eliminazione dei liquidi comporta disidratazione e ci si sente sempre assetati.

Improvvisa perdita di peso - In carenza o assenza di insulina le cellule non sono in grado di utilizzare gli zuccheri presenti nel sangue come fonte di energia per svolgere le diverse attività giornaliere. L'organismo è quindi costretto ad utilizzare diverse fonti energetiche, come i depositi di grasso ed anche il tessuto muscolare.

Infezioni genitali ed urinarie - Funghi e batteri proliferano in ambienti molto ricchi di zucchero. Il diabete, inoltre, indebolisce le difese immunitari e quindi l'organismo diventa maggiormente esposto ad infezioni di vario tipo.

Fame - Avere sempre fame può essere un sintomo del diabete. La malattia, infatti, impedisce all’organismo di trasformare gli zuccheri in energia. Per questo motivo ci si sente sempre affamati.