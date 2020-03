Coronavirus: le nuove regole per tutta Italia

L'emergenza Covid-19 aumenta. Per questo motivo il Governo ha deciso di adottare almeno per 1 mese in tutta Italia le regole applicate alle 'zone rosse' ed a quelle Regioni dove è stato più alto il numero degli ammalati.

E' stato inoltre disposto che tutti gli eventi sportivi vengano disputati a porte chiuse.

Saranno rinviati a data da destinarsi incontri pubblici, convegni, congressi, soprattutto quelli che riguardano il settore sanitoria per così avere a disposizione maggiore personale sanitario negli ospedali.

Sarà vietato accompagnare persone al Pronto Soccorso e si limiteranno gli accessi nelle cliniche private e negli ospizi.

Coronavirus - Nuove regole da rispettare

- mantenere una distanza di almeno 1 m dalle altre persone

- salutarsi da lontano senza baci, abbracci o strette di mano

- evitare i luoghi affollati

- non uscire anche se si ha solo un po' di febbre e non c'è alcun sospetto di aver contratto la malattia

- restare a casa se si hanno più di 75 anni oppure 65 ma non si è in buono stato di salute