Influenza e malanni di stagione: rimedi naturali

E' inevitabile che nel passaggio da una stagione ad un'altra, sia per la ripresa del lavoro che per la diminuzione delle ore di luce e per il cambio di temperature, il nostro sistema imminutario possa essere messo a dura prova e possa quindi essere preda di raffreddore, infezioni influenzali, allergie ed influenza.

Oltre a poter prevenire questi malanni con una alimentazione sana ed equilibrata, una buona idratazione ed una altrettanto buona attività fisica (non guasta nemmeno dormire bene) ci sono altri rimedi naturali che possono permetterci di alleviare i malanni stagionali.

Rimedi naturali contro i malanni stagionali

Achillea - Favorisce la traspirazione ed agisce come antipiretico ed antisettico. Ideale quindi per febbre, raffreddore e catarro.

Canella - Ha funzione antivirale ed antibiotica. Basta scioglierne un cucchiaino nel miele da usare per dolcificare una tazza di tè caldo per alleviare la tosse e decongestionare le vie nasali.

Curcuma - Contiene vitamina C che ha capacità antiossidanti ed antinfiammatorie. Combatte influenza e malanni di stagione.

Echinacea - Antivirale ideale per prevenire raffreddori invernali; può essere assunta sia con capsule che come tisana.

Fiori di tiglio - Il decotto a base di fiori di tiglio cotto mezz'ora in acqua bollente è un ottimo antipiretico. Deve essere bevuto prima dei pasti ed almeno tre volte al giorno.

Foglie di ortica - E' l'ingrediente base per preparare tisane e decotti che vengono utilizzati per combattere i malanni invernali perchè contiene grande quantita di vitamine e di minerali preziosi che favoriscono l'idratazione ed eliminano le tossine.

Rosa canina - Una tisana a base di bacche di rosa canina, bevuta regolarmente, aiuta a regolare la temperatura corporea, eliminare le tossine ed avere sollievo in caso di raffreddore. Ha proprietà antipiretiche grazie all'elevato contenuto di vitamina C.

Probiotici naturali - I fermenti lattici vivi rafforzano il sistema imminutario. In alcuni casi però non bast consumare yogurt o formaggi fermentati ma bisogna assumere degli integratori a base di probiotici.

Oli essenziali - Gli oli che si ottengono dal bergamotto o dall'eucalipto sono ideali in caso di problemi respiratori. L'olio di rosmarino è un antibiotico naturale ed efficace antivirale. Alcune gocce di olio diluite possono essere usate per massaggiare le piante dei piedi e dare sollievo in caso di raffreddore o influenza.

Funghi medicinali - I funghi shiitake, maitake e reishi possono essere assunti sotto forma di compresse e consentono di proteggere il sistema immunitario. Il primo è ideale per mantenere una adeguata pressione sanguigna e per sconfiggere batteri e virus.

Suffimigi - Ideali quelli a base di timo o rosmarino che liberano le vie nasali e combattono batteri e virus che sono eventualmente presenti nell'organismo.