Temperatura corporea: cosa c'è da sapere

In tempi di Coronavirus ci si allarma subito quando la nostra temperatura corporea sale, dimenticandosi del fatto che questo avvenimento può verificarsi anche a causa del freddo e dei normali malanni di stagione.

Ma qual è la temperatura che può considerarsi normale? A stabilirlo nel lontano 1851 fu Carl Reinhold August Wunderliche, il padre della termometria clinica.

Ma nel corso degli anni le cose sono cambiati ed oggi è possibile effettuare delle variazioni in base all'età, al sesso ed al momento della giornata.

La Celtral Health oggi afferma che l'intervallo normale per la maggioranza della popolazione è ovviamente quello compreso tra i 36 ed i 37 gradi.

Uno studio condotto nel 2020 dall'Università di Medicina di Stanford ha però riscontrato che la temperatura corporea media è diminuita nel temo con un calo di 0,03 C° per decennio di nascita.

Le donne possono avere una temperatura corporea più bassa in alcune zone del mondo perchè hanno maggiore tessuto adiposo degli uomini o hanno dei valori alterati se hanno il ciclo. I bambini invece hanno una temperatura più alta rispetto agli adulti, discorso inverso per i più anziani.

Come evidenziato sulla temperatura corporea può incidere anche il momento del giorno: secondo quanto ritiene la BDMS Wellness Clinic il momento della giornata in cui il nostro corpo è più freddo è intorno alle 4 del mattino, verso le ore 17 di ogni giorno invece si tende ad essere più caldi per via di alcuni processi metabolici in corso e per via dell'ormone dello stress.