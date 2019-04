Visite gratuite per le donne dall'11 al 18 aprile: torna l'open week di Onda

In occasione della 4a Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), Onda dedica la settimana dall'11 al 18 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi sulle principali patologie femminili.

Le strutture aderenti a Catania

Diverse sono le strutture ospedaliere e le cliniche che hanno deciso di aderire all'iniziativa di Onda. Di seguito l'elenco completo:

- Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro

- Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino

- Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Presidio Ospedaliero G. Rodolico

- Casa di Cura Falcidia

- Humanitas Centro Catanese di Oncologia

Clicca qui per consultare i servizi gratuiti offerti in occasione dell'H-Open week e per scoprire le date, gli orari e le modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito. E cliccare sull’ospedale di interesse per consultare il tipo di servizio offerto.

Le giornate dell'H-Open week 2019 sono organizzate con il patrocinio di:

ABA, Associazione Bulimia Anoressia

ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica

AGUI, Associazione Ginecologi Universitari Italiani

AIC, Associazione Italiana Celiachia

AMD, Associazione Medici Diabetologi

AOGOI, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

ARCA, Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali Associazione Senonetwork Italia Onlus

SID, Società Italiana di Diabetologia

SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse

SIDIP, Italian College of Fetal Maternal Medicine

SIE, Società Italiana di Endocrinologia

SIFES e MR, Società Italiana di Fertilità e Medicina della Riproduzione

SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

SIGITE, Società Italiana Ginecologia Terza Età

SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

SIGOT, Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio

SIIA, Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa

SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza

SIN, Società Italiana di Neurologia

SIN-DEM, Associazione autonoma aderente alla SIN per le demenze

SINU, Società Italiana di Nutrizione Umana

SIP, Società Italiana di Pediatria

SIP, Società Italiana di Psichiatria

SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare

SIR, Società Italiana di Reumatologia

SIUD, Società Italiana di Urodinamica