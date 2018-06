Arriviamo su questo mondo con il ricordo di un sogno, con un carico di storie che si perde nella notte dei tempi.

"È come se ogni bambino ricordasse tutto il percorso che la vita ha compiuto prima di noi esseri umani."

Così una biologa (Paola Vitale) e un'artista (Rossana Bossù) hanno deciso di raccontarcela insieme questa storia, la prima che i nostri geni ci insegnano, prima di avere orecchie, prima di avere mani per sfogliare le pagine di un libro di carta.

Chi sarà? (Camelozampa, 2018) è un prodigio fatto di carta e acquerelli, colori e acqua primordiale. Basta un attimo perché il lettore entri in questo ambiente amniotico e cominci a galleggiare in un apparente silenzio.

Milioni di trasformazioni si compiono con una velocità impercettibile che per noi è quasi lentezza: questo piccolo cuore pulsante saprà nuotare? Saprà volare? Graciderà? Striscerà?

Non facciamo in tempo a rispondere ché un profilo bambino si materializza davanti ai nostri occhi colmi di meraviglia. Ci appare muto, in arrivo da mondi sconosciuti, parlerà solo agli occhi e alle braccia di chi lo accoglierà.

"Ognuno di noi, appena nasce, ha già una storia da raccontare. Come il ricordo di un lungo viaggio, custodito in ogni sua cellula."

Sì, perché c'è un momento speciale all'origine delle vite di noi tutti, quello in cui l'embrione che siamo stati era uguale a quello di tanti altri animali: pesci, rettili, anfibi, volatili...ripercorrendo le tappe dell'evoluzione umana compiuta su questa Terra in milioni di anni.

E questa storia il nostro corpo non la dimenticherà.