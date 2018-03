La rabbia è un'emozione preziosa. Già, chissà quante volte lo abbiamo letto, quanti psicologi e pedagogisti hanno sostenuto l'importanza della sua libera espressione, il bisogno del suo riconoscimento...eppure quando ad arrabbiarsi è tua figlia, lo sguardo corrucciato, le braccia conserte, quasi non ne avesse più e il suo corpo fosse un razzo pronto a volare alto nel cielo, seguito dalla sua scia di fuoco...beh, in quel caso vorresti che smettesse subito di esserlo, che fosse sempre sorridente, contenibile, riconoscibile, sì, perché la rabbia la trasforma, ci trasforma, fosse anche per un solo minuto, non siamo più noi, in noi, e improvvisamente tutto quel mondo che conosciamo si trasfigura.

Maurice Sendak non so quanto si arrabbiasse ma di certo è stato capace nel suo albo più fortunato e famoso, "Nel paese dei mostri selvaggi" (oggi edito da Adelphi) di buttare giù ogni tabù (era il 1963!) e di raccontare con parole e splendide illustrazioni questa emozione così potente, rappresentando ancora oggi uno strumento prezioso per provare a leggere insieme, adulto e bambino, dentro questo pozzo profondo.

Max ha circa otto anni, un costume da lupo e una rabbia incontenibile, da vero mostro selvaggio, pronto a 'sbranare'la sua mamma; cacciato a letto senza cena partirà per un viaggio straordinario che lo porterà molto lontano, in una terra selvaggia dove la rabbia ha diritto di cittadinanza e la si può perfino ballare. Basterà però volgere lo sguardo lontano da quei bonari mostri selvaggi per avvertire forte come un pugno la mancanza di quel luogo in cui "ci amano più di qualsiasi altro posto al mondo" e non sarà troppo tardi per farvi ritorno e trovare la cena "ancora calda" ad aspettarlo, caldo come l'amore di chi ti abbraccerà, certo che non sarai andato troppo lontano da quel cuore.