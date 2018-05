"Camminando con il cuore" a Librino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Domenica 3 giugno, a partire dalle ore 10, si svolgerà l’undicesima edizione dell’iniziativa “Camminando con il Cuore” organizzata dall’associazione “Amici del Cuore onlus” della casa di cura Villa l’Ulivo - Carmide. La passeggiata si svolgerà a Librino, partenza Piazzale Parrocchia Resurrezione del Signore (Librino), percorso pedonale verso Viale Castagnola 2 marciapiede di Viale Castagnola fino alla Porta della Bellezza attraverso una Viale Bummacaro fino all’Istituto Campanella Sturzo. L’iniziativa s’inserisce nel progetto “Amico Cuore a Librino” portato avanti dall’associazione negli ultimi anni . Il progetto si pone l’obiettivo di divulgare gli insegnamenti di base per un corretto stile di vita anche attraverso una sana alimentazione a un gran numero di famiglie e agli alunni dell’Istituto Campanella- Sturzo. L’iscrizione è gratuita. Con un contributo di 2€ si potrà avere la maglietta della manifestazione . “Amici del Cuore onlus” è un’associazione che non ha scopo di lucro che nasce nel 2006 con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica e medico- chirurgica nel settore cardiologico-riabilitativo, divulgandone i risultati e le applicazioni. Da un paio d'anni l’Associazione Amici del Cuore sta lavorando anche a un progetto per anziani “insieme per essere giovani” che ha comportato l’apertura del centro di aggregazione giovani –anziani e che è stata dedicata a “Papa Francesco”, altre iniziativa che sta avendo successo è la cura dell’orto sociale che il comune di Catania ha assegnato all’Associazione nel territorio della Parrocchia Resurrezione del Signore Don Salvo Cubito e dei Soci Salvo La Porta, Betty Ragalmuto e Gianfranco Buccheri sta dando grandi risultati con i prodotti dell’orto vengono fatte delle serate a tema aperte a tutti.