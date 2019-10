3Sun, presentato il pannello fotovoltaico Hjt: più energia e durata

Non si possono copiare e un test in California ha dimostrato che sono il numero uno al mondo per efficienza. Sono le cellule per pannelli fotovoltaici bifacciali di tipo Hjt, basati su tecnologia ad eterogiunzione che coniuga due tipi diversi di silicio, l'amorfo e il cristallino. La loro produzione è stata inaugurata nella 3Sun a Catania dal Ceo di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, dal responsabile di 3Sun, Antonello Irace, alla presenza del governatore Nello Musumeci e del sindaco Salvo Pogliese.

Si completa così il progetto di riconversione del sito: partito nel secondo trimestre del 2018 e con l'obiettivo di portare 'La fabbrica del sole' a operare 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, e di produrre circa 1.400 pannelli al giorno per complessivi 500mila l'anno.

"La green economy finalmente è visibile e tangibile - ha osservato Cammisecra - anche abbattendo i costi. La soluzione passa da tecnologia avanzata e la 'cella' per i pannelli fotovoltaici che si produce a Catania, fortemente voluta da Enel green power, è la più avanzata a livello mondiale. Ma noi dobbiamo continuate ad evolverci, anticipando i passi dei grandi leader internazionali del settore".

I pannelli Hjt sono i più efficienti perchè permettono di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore e di ottenere una maggiore produzione di energia. Inoltre sono anche piu' duraturi: il 'ciclo di vita' passa da 25 a 35-40 anni, con alte prestazioni anche in situazioni climatiche estreme.

Un salto tecnologico che permette all'impianto di Catania di raggiungere una capacita' produttiva nominale di circa 200 Mega Watt all'anno e di aggiudicarsi il primato come impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo "Oggi inizia un nuovo percorso - ha osservato Irace - con una tecnologia innovativa. Sono circa 80 milioni di euro d'investimento finanziati in parte da Mise e Regione Sicilia per complessivi 14 milioni di euro, e altri 9 milioni di euro in conto esercizio da fondi europei. Col rilancio e la riconversione tecnologica di 3Sun abbiamo salvaguardato 300 posti di lavoro e circa 600 nell'indotto. Obiettivo e' essere il volano dell'industria solare fotovoltaica mondiale".

Per il governatore Nello Musumeci è "un investimento lungimirante, che fa onore alla nostra terra" perche' "dobbiamo puntare sul green, sul biologico, sull'energia pulita". Il sindaco Salvo Pogliese con Enel green Pover e 3Sun Catania "diventa sempre di piu' capitale delle ricerca e dell'innovazione a livello delle maggiori citta' del mondo".