Corridoio di casa: come arredarlo al meglio

Spesso in una casa il corridoio non viene curato perchè piccolo e stretto. In realtà però si tratta di un luogo dell'appartamento che deve essere comunque valorizzato nel modo giusto.

E' possibile raggiungere questo obiettivo attraverso piccoli accorgimenti.

Specchio - Se non ci sono finestre per dare luce al corridoio lo specchio è la soluzione perfetta perchè dà profondità. Meglio sceglierne uno con cornice lavorata. Se invece la zona è buia meglio uno minimal.

Luce - Poichè la maggior parte dei corridoi non hanno luce naturale è necessario inserire delle luci artificiali, meglio faretti o strisce a led lungo le pareti. Se il corridoio è stretto meglio optare per un lampadario centrale o anche con l'illuminazione dal basso.

Quadri e librerie - I quadri danno eleganza e raffinatezza. Ideale anche l'utilizzo delle tinte chiare. Il corridoio è inoltre un'ottima soluzione per inserire una libreria. Possibile scegliere anche armadietti o cassettiere sospesi per dare un senso di maggiore spazialità. Quando si ha a che fare con corridoi stretti è preferibile scegliere librerie chiare o dello stesso colore delle pareti.

Pareti e colori - Il bianco è il colore ideale (magari con faretti con luci colorate). Per chi invece ama i colori è possibile optare per un corridoio con fasce di colori che sfumano a mano a mano oppure fasce dove il bianco è il must ma si abbinano anche altri colori.