Interior design: per il benessere dentro casa

I social media, in particolar modo Instagram, sono oramai caratterizzati dalla presenza di innumervoli immagini che riguardano l'arredo e l'interior design.

L'eccessiva attenzione nei confronti dell'arredamento è dovuta al fatto che organizzare e pensare gli spazi nei quali viviamo dona benessere. Negli ultimi anni si sono sviluppate delle vere e proprie filosofie dell'interior design.

Cura del bello - La maggior parte delle immagini che vediamo sui social network ci fanno entrare dentro case luminose con piante da interni, toni pastello, comodi cassetti. Questo perchè si ha la convinzione che il design d'interno possa influenzare il benessere interior grazie ad una cura degli spazi calibrata e ragionata.

Metodo KonMari - Marie Kondo ha scritto un libro dal titolo 'Il magico potere del riordino'. Spiega come migliorare gli spazi abitativi e come trarre benessere da questa organizzazione consapevole ed infallibile.

Decluttering - Sistemare tutte le stanze della casa rende più felici, ma quando su tutte le superfici ci sono troppe cose il semplice mettere in ordine non basta. Decluttering significa proprio liberarsi dal superfluo per avere uno stile di vita più semplice e pulito. Meno oggetti ci sono più si ottiene respiro, sia come arredo che a livello psicologico.

Potere della cromaticità - Le nuove frontiere dell'interior design nel 2020 ritengono che per avere maggiore benessere in casa bisogna liberarsi di soprammobili, bomboniere, oggettistica varia e tutto ciò che non si utilizza spesso e che crea solo disagio e confusione. Una ricerca dell'Università del Texas ha inotre dimostrato l'importanza del potere cromatico degli spazi. Una stanza bianca non basta per donare serenità: è necessario giocare con i colori (pastello, calmanti e rigeneranti). Un colore attualmente di tendenza è il verde acqua e verde menta, mentre per le camere da letto vanno per la maggiore il beige ed il color panna.