Piante in inverno: consigli per proteggerle

Gli appartamenti sono sempre più pieni di piante che fungono d'arredamento. Durante il periodo invernale, quando le temperature si abbassano, il caldo secco e gli sbalzi di temperatura mettono a rischio la loro sopravvivenza.

Per questo motivo è necessario seguire qualche consiglio.

Termosifoni - Le piante grandi possono essere messe vicino al termosifone perchè preferiscono il caldo. Quelle medie invece devono stare lontane dai caloriferi perchè il caldo fa annerire le foglie. Non c'è una regola per le piante piccole, ma dipende dalla tipologia della pianta.

Spifferi - I colpi d'aria fredda fanno male alle piante. Se ne abbiamo alcune vicino alle finestre è preferibile posizione il vaso in un cache-pot più grande rispetto a quello della pianta, riempire gli spazi vuoiti con polistirolo espanso o spostarle quando abbiamo intenzione di fare arieggiare l'ambiente. Se ci sono degli spifferi alle finestre, si possono utilizzare dei paraspifferi.

Innaffiamento - Coi termosifoni accesi l'aria tende a seccarsi, così la terra dentro i vasi. Per questo motivo tastare la terra per capire quanto e se deve essere innaffiata. Il caldo del termosifone influisce sulle foglie, ragione per la quale devono essere nebulizzate con acqua non troppo fredda per almeno tre volte a settimana. Questa regola non vale per le piante grasse.

