Lavanderia in casa? Tutte le soluzioni

La lavanderia è lo spazio della casa dedicato al bucato e deve essere organizzato in modo tale che questa attività risulti essere semplice e veloce.

Lavatrici, stendini, asciugatrici sono elementi essenziali che ci permettono di avere il guardaroba pulito anche durante il periodo delle piogge invernali. Anche nelle case più piccole è possibile avere una stanza-lavanderia riservata al bucato.

Stanza-lavanderia in bagno - E' la camera per eccellenza nella quale crearla. Si possono posizionare degli scaffali sulla lavatrice e metterci i detersivi. E' possibile anche aggiungere dei mobiletti con le ante. Sulla parte esterna della stanza, per farla sembrare più ampia, possono essere posizionati degli specchi. E per coloro che non vogliono fare a meno dell'asciugatrice è possibile metterla sopra la lavatrice, separandole con una piccola mensola.

Ripostiglio - Se si possiede una camera-ripostiglio è possibile poterla utilizzare come lavanderia. Oltre a realizzare degli scaffali, se non volete l'asciugatrice è possibile creare una struttur a scomparsa con uno stendibiancheria. Se la stanza è grande è possibile anche inserire un piccolo lavatoio per lavare a mano ed un piccolo asse da stiro. L'asse da stiro ed il ferro possono essere inseriti in uno scaffale.

Corridoio - Se il corridoio della casa è lungo e stretto può essere utilizzato come una lavanderia creando un armadio a muro dove inserire gli elettrodomestici necessari. Mensole, ripiani e cassetti saranno elementi perfetti per avere tutto in ordine anche in uno spazio molto piccolo.

Cucina - E' possibile creare un angolo lavanderia anche in cucina. Si possono nascondere lavatrice ed asciugatrice con una parete in cartongesso oppure utilizzare una tenda o una porta a scomparsa o a soffietto.

Lavanderia mobile - Un carrello con rotelle dotato di scomparti o ceste possono essere utili per avere comunque tutto in ordine.